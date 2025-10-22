La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un 38enne, residente a Ceccano, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rintracciato nella parte bassa del capoluogo, in seguito a segnalazione diramata dalla sala operativa della Questura.
Frosinone. Assume droga e provoca tre incidenti alla guida: arrestato 38enne di Ceccano. La vicenda
A bordo di un’utilitaria, infatti, il soggetto, prima di raggiungere il capoluogo, aveva provocato, dandosi alla fuga, ben due incidenti, uno con solo danni a cose, mentre il secondo anche a persona.
Una volta raggiunta la città di Frosinone, si è reso protagonista di un terzo incidente, nelle zone di Viale Europa.
Nella circostanza l’uomo è stato trovato in possesso di stupefacente dagli agenti delle Volanti intervenuti.
Dopo gli accertamenti sanitari, che hanno dato esito positivo in ordine all’assunzione di stupefacente, per l’uomo è scattata la denuncia.
Inoltre, il 38enne è stato anche proposto quale destinatario del provvedimento del foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.
Foto di repertorio