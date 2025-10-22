Cronaca

Frosinone. Assume droga e provoca tre incidenti alla guida: arrestato 38enne di Ceccano

La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un 38enne, residente a Ceccano, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rintracciato nella parte bassa del capoluogo, in seguito a segnalazione diramata dalla sala operativa della Questura.

Frosinone. Assume droga e provoca tre incidenti alla guida: arrestato 38enne di Ceccano. La vicenda

A bordo di un’utilitaria, infatti, il soggetto, prima di raggiungere il capoluogo, aveva provocato, dandosi alla fuga, ben due incidenti, uno con solo danni a cose, mentre il secondo anche a persona.

Una volta raggiunta la città di Frosinone, si è reso protagonista di un terzo incidente, nelle zone di Viale Europa.

Nella circostanza l’uomo è stato trovato in possesso di stupefacente dagli agenti delle Volanti intervenuti.

Dopo gli accertamenti sanitari, che hanno dato esito positivo in ordine all’assunzione di stupefacente, per  l’uomo è scattata la denuncia.

Inoltre, il 38enne è stato anche proposto quale destinatario del provvedimento del foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.