Colleferro, oltre venti piante di marijuana in casa: arrestato nonnino “stupefacente”

I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano hanno arrestato in flagranza di reato un 68enne di Colleferro, gravemente indiziato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento dei Carabinieri

In particolare, nel corso di un predisposto servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Roma, finalizzato a contrastare il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato per un controllo un uomo a bordo di una bici elettrica che percorreva contromano via delle Acacie, a Colleferro.

L’uomo, in forte stato di agitazione, già noto alle forze dell’ordine, pensionato, ha tentato di fornire una valida giustificazione che non ha convinto i Carabinieri, infatti, a seguito di un controllo più approfondito è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contente marijuana. La successiva perquisizione eseguita dai Carabinieri presso la sua abitazione a Colleferro, ha permesso di rinvenire 25 piante di marijuana, in essiccazione all’interno di una stanza dell’appartamento, alcune centinaia di grammi di infiorescenze avvolte all’interno di un giornale, per un peso complessivo di circa 10 kg (dal quale sarebbero state ricavate 17.500 dosi).

Raccolti gravi elementi indiziari a carico del 68enne, i Carabinieri lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Ieri mattina, l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Velletri che ha disposto per il 68enne l’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri di Colleferro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.