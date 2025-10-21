Roma Sud, chiusa per una notte la stazione di San Cesareo

Sulla Diramazione Roma sud (D19), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). In alternativa si consiglia di uscire a Monteporzio Catone;

dalle 22:00 di giovedì 23 alle 4:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire a Monteporzio Catone.

Foto di repertorio

