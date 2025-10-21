Nuovo capitolo nel caso della morte di Serena Mollicone, la giovane di Arce scomparsa nel 2001: fissato per domani, mercoledì 22 ottobre 2025, il processo d’appello bis.
Omicidio Serena Mollicone, domani il processo d’appello bis davanti alla terza Corte di Assise di Appello di Roma
Il processo d’appello bis, fissato per domani, si svolgerà davanti alla terza Corte di Assise di Appello di Roma, dopo che la Cassazione, lo scorso marzo, aveva giudicato non sufficienti le prove e le motivazioni per l’assoluzione della famiglia Mottola.
Nessun ricorso quindi nei confronti dei carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, assolti sia in primo che in secondo grado.
