Nella serata di ieri, 19 ottobre 2025, verso le ore 22:15, a seguito di alcune chiamate giunte al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti presso un cantiere “Acea” in via Cesare Castiglioni, zona Monte Mario, dove hanno sorpreso due persone che armeggiavano vicino a un container.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri hanno fermato immediatamente un uomo travisato con passamontagna e in possesso di un piede di porco e hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, anche un ragazzino, trovato in possesso di un mazzo di chiavi appena asportate dal container.

L’uomo, identificato in un 54enne con precedenti, è stato arrestato mentre il ragazzo, un 13enne, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato e affidato alla nonna. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.