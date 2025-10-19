Segni – In occasione della tradizionale Sagra del Marrone Segnino, domani, lunedì 20 ottobre, si terrà la presentazione del libro Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro di Michele Cuppone. Di seguito, tutti i dettagli.

I dettagli sulla presentazione

La Natività con i santi Lorenzo e Francesco di Caravaggio, rubata probabilmente nella piovosa notte del 17-18 ottobre 1969 da un oratorio di Palermo e stimata 20 milioni di dollari (nel 2005), resta sul podio della Top Ten Art Crimes, la classifica mondiale dei furti d’arte secondo l’FBI.

Tante le false piste e congetture sulla fine del quadro: oggetto di trattativa Stato-mafia, stendardo nei summit di Cosa nostra, scendiletto di Totò Riina, mangiato da topi e maiali in una stalla, venduto a pezzi, incendiato. Nel 2018 un’inchiesta della Commissione parlamentare Antimafia avrebbe individuato in un antiquario svizzero, oggi scomparso, il primo acquirente della tela: l’affare fu gestito dal boss Gaetano Badalamenti.

Il Comune di Segni, in provincia di Roma, organizza la presentazione del libro organizza la presentazione del libro Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro di Michele Cuppone (Campisano Editore), giunto alla terza edizione.

Il volume contiene novità sul piano storico-artistico e della cronaca. L’autore, in particolare, chiarisce la genesi della Natività, che Caravaggio dipinse nel 1600 dentro Palazzo Madama, dove abitava in quegli anni. Rivela, inoltre, nomi e fonti finora mai emersi dagli atti giudiziari, tra cui una lettera del 1974 che fa riferimento a ignoti ricettatori. Un’ampia rassegna stampa del 1969, infine, consente di seguire in presa diretta le cronache del tempo.

L’evento, che apre le manifestazioni della storica Sagra del Marrone Segnino, si svolge lunedì 20 ottobre alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare di Segni (RM) in via Umberto I, 99.

Dopo i saluti istituzionali di Silvano Moffa, sindaco di Segni, introduce Federica Colaiacomo, Direttore del Museo Archeologico Comunale di Segni e del Museo Civico Archeologico Lavinium. Dialoga con l’autore Enrico Battisti.