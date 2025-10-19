Alle ore 19:29 di ieri, sabato 18 ottobre, la Sala Operativa ha inviato presso località Prato Favale, la squadra dei Vigili del Fuoco territoriale di Tivoli con il supporto del personale del Nucleo Saf, oltre al capo turno provinciale ricercare una persona scomparsa.
San Polo dei Cavalieri, si perde in zona Prato Favale con il cane: paura per un 22enne, attivate subito le ricerche. Ecco come si è conclusa la vicenda
I soccorritori hanno attivato le ricerche, recuperando in buone condizioni di salute la persona dispersa, un ragazzo di 22 anni che, in compagnia del suo cane, si era addentrato nella fitta vegetazione di Prato Favale zona di competenza del comune di San Polo dei Cavalieri.
Sul posto anche il personale medico del 118 e le Forze dell’Ordine.