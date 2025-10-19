Fiumicino, omicidio stradale di Simona Bortoletto: obbligo di dimora per un 35enne

Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, all’esito dell’attività d’indagine condotta congiuntamente dai Carabinieri della Compagnia di Ostia e dalla Polizia Locale di Fiumicino, ha emesso su richiesta della locale Procura, un’ordinanza di esecuzione della misura cautelare, nello specifico l’obbligo di dimora nel comune di Fiumicino, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, nei confronti del 35enne italiano, gravemente indiziato del reato di omicidio stradale di Simona Bortoletto, con le aggravanti di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per i fatti del 23 settembre scorso.

Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve intendersi innocente fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

Foto di repertorio