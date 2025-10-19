Frosinone. “Capelli per rinascere”: un taglio che accende la speranza

L’umanità di un gesto semplice può diventare forza per chi lotta. Con questo spirito nasce “Capelli per rinascere”, iniziativa solidale promossa dalle ostetriche dell’UOC Ostetricia dell’Ospedale “Spaziani” di Frosinone.

Il progetto

Il progetto invita a donare ciocche di capelli naturali, di almeno 27 cm, che saranno utilizzate per la realizzazione di parrucche destinate a persone in trattamento oncologico o affette da patologie che comportano la perdita dei capelli. Un atto concreto per restituire dignità, fiducia e sorriso a chi sta attraversando un momento difficile.

Le ciocche donate dovranno essere pulite, ben asciutte, raccolte in trecce o in ciocche singole. Sono ammessi anche capelli tinti, purché di un solo colore e privi di meches o colpi di sole.

Durante l’evento saranno presenti Loredana Giansanti, esperta in tricoprotesi, che si occuperà del taglio professionale delle ciocche e Stefania Alteri, specialista in estetica oncologica, che offrirà un approfondimento sul valore emotivo, empatico e simbolico dell’iniziativa. Durante l’appuntamento verranno inoltre proiettati video illustrativi dedicati al progetto.

Le persone interessate potranno recarsi il 29 ottobre 2025 a partire dalle ore 15:00, presso il reparto di Ostetricia al 6° piano dell’Ospedale “Spaziani”. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una email all’indirizzo: ostetricia.hfr@aslfrosinone.it.

“Capelli per rinascere” è un invito a condividere una parte di sé per sostenere chi combatte ogni giorno. Anche una treccia può raccontare un grande gesto d’amore.