Cronaca

Alatri, minorenne finisce in un istituto penale per minori: ecco perché

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin

Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Alatri ha eseguito un’ordinanza di “sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali”, con contestuale arresto, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di un 17enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla predetta A.G. ed accertate dai militari operanti nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa in argomento.

L’intervento dei Carabinieri

I militari operanti, una volta rintracciato il giovane, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che disponeva la sua carcerazione.

Leggi anche – Alatri, aggredisce clienti e carabinieri in un bar: arrestato un 29enne

Espletate le formalità di rito, il minore è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Roma, così come disposto dall’A.G. mandante.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.