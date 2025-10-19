Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Alatri ha eseguito un’ordinanza di “sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali”, con contestuale arresto, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di un 17enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla predetta A.G. ed accertate dai militari operanti nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa in argomento.
L’intervento dei Carabinieri
I militari operanti, una volta rintracciato il giovane, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che disponeva la sua carcerazione.
Espletate le formalità di rito, il minore è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Roma, così come disposto dall’A.G. mandante.