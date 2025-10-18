Nel corso di mirati servizi di controllo antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 15 persone gravemente indiziate del reato inerenti agli stupefacenti.

I controlli

La rete dei controlli ha interessato numerose zone della Capitale e ha portato al sequestro di circa 2,3 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina, crack, shaboo, ecstasy, ketamina e hashish, e di 4.500 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

CENTOCELLE E TORRE MAURA

In serata, nel corso di un mirato servizio di osservazione in via delle Palme, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno notato un 31enne marocchino, già noto per precedenti reati specifici, aggirarsi in strada con fare sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla loro vista, l’uomo si è dato alla fuga a piedi lanciando il suo zaino in un fossato all’interno del parco, delimitato da un’inferriata, poco prima di essere raggiunto e bloccato. Il 31enne ha anche opposto resistenza dimenandosi e spintonando i Carabinieri prima di essere bloccato e messo in sicurezza. Per recuperare quanto gettato dall’indagato, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che si calavano con una scala all’interno del fossato, recuperando lo zaino, all’interno del quale sono stati rinvenuti 227 g di marijuana (39 dosi), 80 g di cocaina (135 dosi) e 307 g di hashish (61 ovuli). Il 31enne è stato arrestato.

Nella notte, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un 39enne egiziano, senza fissa dimora e già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, perché, fermato a bordo di un’autovettura a noleggio in via dei Ruderi di Casa Calda, è stato trovato in possesso di 8 dosi di crack e 500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. A seguito del rinvenimento della sostanza stupefacente, l’indagato ha dato in escandescenza colpendo prima con pugni l’autovettura a noleggio e successivamente aggredendo con calci e pugni i Carabinieri, prima di essere immobilizzato e messo in sicurezza.

DONNA INGERISCE OVULI CONTENENTI OLTRE 1 KG DI EROINA

In manette è finita anche una 29enne nigeriana notata in atteggiamento sospetto a bordo di un treno partito dall’aeroporto di Fiumicino e giunto alla stazione ferroviaria “Termini”.

La donna fermata per un controllo dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini ha destato immediatamente sospetti che potesse aver ingerito sostanze stupefacenti e quindi è stata sottoposta ad accertamenti sanitari presso l’ospedale Umberto I, che hanno permesso di appurare la presenza di numerosi ovuli nel proprio apparato digerente. La donna ha poi espulso 102 ovuli termosaldati, contenenti 1,15 kg di eroina pura. È stata arrestata e, dopo le dimissioni dall’ospedale, è stata associata, in buona salute, presso il carcere di Rebibbia Femminile.

MARKET DELLA DROGA IN AUTO

I Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno invece arrestato un 20enne e una 18enne, entrambi studenti romani già noti alle forze dell’ordine, fermati a bordo di un’autovettura ferma in via Ostiense, nei pressi del parco Schuster, e trovati in possesso di 320 g di ketamina, 6 g di ecstacy, alcune dosi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento della droga e 500 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Stessa scena si è ripetuta in Lungotevere San Paolo, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato una 49enne romana e un 24enne tunisino, entrambi con precedenti, sorpresi a bordo di un’autovettura a noleggio in possesso di 10 g di cocaina, 16 g di crack, 5 g di hashish e la somma contante di 1.420 euro.

MOVIDA STUPEFACENTE

Nel corso della movida nel quartiere Trastevere, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere, impegnati in un servizio in abiti civili, hanno arrestato un 21 enne tunisino sorpreso, in piazza Trilussa, a cedere 8 g di hashish ad un turista americano di 53 anni.

Altre 7 persone sono state arrestate perché trovate in possesso di dosi di droga ad Acilia, a Tor Bella Monaca, a Primavalle, a Villa Gordiani e a Tor Vergata.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.