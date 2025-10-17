Attualità Cronaca

Roma, brutto incidente sul lavoro: morto un operaio, il collega elitrasportato in ospedale

Di Veronica Di Tora -
La sala operativa del Comando di Roma ha inviato oggi, 17 ottobre, alle ore 11:00 circa, a Roma in via Tiburtina km 13,700 la squadra VF 10/A con l’Autogru, l’Autoscala il capo turno provinciale ed il funzionario di guardia, per un grave incidente sul lavoro presso lo stabilimento di una ditta di elettronica che ha visto coinvolti 2 operai.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno liberato nell’immediato uno dei due operai, rimasto schiacciato da un macchinario, trovato deceduto; un secondo operaio ancora in vita, una volta recuperato, è stato elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Il personale VF, forze dell’ordine e i tecnici della ASL sono ancoro sul posto per rilievi e accertamenti in modo da risalire alle cause dell’accaduto.