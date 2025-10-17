Spaccio a Fiuggi, cocaina e hashish in casa: arrestato un 37enne

Personale della Polizia di Stato, nella mattinata di giovedì 16 ottobre, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio un uomo di 37 anni residente a Fiuggi.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone unitamente al personale del Commissariato di P.S. Fiuggi, a seguito di perquisizione domiciliare, ha rinvenuto nell’appartamento, dove l’uomo è domiciliato, sostanze stupefacenti del tipo “Hashish” e “Cocaina”, dei soldi contanti, del materiale utile per il confezionamento, un bilancino e sostanza da taglio.

L’uomo che annovera numerosi precedenti penali anche specifici, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone in attesa dell’Udienza di Convalida.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.