Roma – La sala operativa del Comando di Roma in data odierna alle ore 08.00 ha inviato in via Diana le squadre 12/A e 3/A con al seguito l’Autoscala ed il funzionario di guardia per il crollo di un controsoffitto della parte centrale del tetto all’interno dell’Istituto Superiore Diaz.

Roma, crolla parte del controsoffitto di una scuola: paura per alcuni alunni, ecco cosa è successo

I calcinacci sono caduti su tutte le scale dei vari piani. ll personale dei Vigili del Fuoco ha fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria, non ci sono stati feriti eccetto alcuni alunni che hanno respirato le polveri dei materiali e sono stati controllati dal personale sanitario del 118.

Proseguono i controlli VF della stabilità del tetto: potrebbero seguire aggiornamenti.