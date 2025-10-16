Attualità

Nemi, al Centro Canoe Comunale due giornate gratuite di sport, inclusione e formazione

Proseguono con entusiasmo le attività del Centro Canoe Comunale di Nemi, che anche nel mese di ottobre ospiterà due speciali eventi gratuiti dedicati alla formazione, allo sport e all’inclusione sociale.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 ottobre 2025 e sarà rivolto agli alunni della scuola di Nemi, in particolare alle classi seconda e terza media, con la partecipazione di 23 ragazzi accompagnati da tre insegnanti.
Durante la giornata, gli studenti potranno assistere e potranno praticare attività molto disciplinare dimostrazione teorico-pratica a cura del Maestro Maurizio Piccirilli.
L’iniziativa intende avvicinare i giovani ai valori del rispetto, della consapevolezza e della disciplina sportiva.

Il secondo evento si terrà invece giovedì 23 ottobre 2025 e vedrà protagonisti i pazienti della Casa di Cura Villa delle Querce, tra cui due persone diversamente abili, accompagnati dalla Signora Doriana Orazi e da altri assistenti, per un totale di circa 13 partecipanti.
Per l’occasione è stato organizzato un mini torneo di dama, con scacchiere e pedine gentilmente messe a disposizione dalla ASD Scacchi in Tour, rappresentata da Igor Sagratini.

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra comunità momenti di sport e socialità di così alto valore umano e formativo. Il Centro Canoe Comunale si conferma un punto di riferimento non solo per le attività sportive, ma anche per la crescita e l’inclusione sociale. Queste giornate rappresentano l’essenza del nostro impegno: unire le persone attraverso lo sport, il rispetto e la condivisione.”