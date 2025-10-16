Capena – Svolta sulle indagini della morte di Stefano Cena, detto Luigi: l’uomo era deceduto in seguito ad una terribile aggressione avvenuta lo scorso 5 ottobre. Nulla era valsa la corsa in ospedale, dove il 65enne è morto il 14 ottobre.

Capena, giostraio morto dopo violenta aggressione: tre indagati per omicidio, proseguono le indagini

Nella giornata di ieri, 15 ottobre 2025, la comunità di Capena ha rispettato il lutto cittadino per la morte di Luigi, il giostraio violentemente aggredito lo scorso 5 ottobre, in concomitanza con la Sagra dell’Uva.

“Luigi è stato un nostro concittadino che, per molti anni, prima con i suoi genitori Nello e Dina, poi con la sua intera famiglia , ha costituito un punto di riferimento per il divertimento e lo svago di intere generazioni“, si legge dal post pubblicato dall’amministrazione comunale, a nome di tutti gli abitanti di Capena.

Procedono quindi le indagini, per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto quella sera. Proprio nel pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Tivoli, dopo i dovuti accertamenti, ha iscritto nel registro degli indagati tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Disposta anche l’autopsia sul corpo della vittima. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio