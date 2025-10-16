Spaccio di droga a Palestrina: sei persone nei guai, tra cui due minori

I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tra cui due minorenni, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

In particolare, nella serata del 2 ottobre, una donna, 31enne di Marino, senza fissa dimora, è stata trovata in possesso di circa 2 g di cocaina, suddivisa in dosi, e 150 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Il giorno successivo, 3 ottobre, nel parcheggio antistante un supermercato di Palestrina, un 42enne e una donna 49enne, entrambi romani, sono stati notati mentre cedevano dosi di sostanze stupefacenti. L’immediato intervento dei Carabinieri, con contestuale perquisizione, ha consentito di rinvenire e sequestrare 30 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 12 g e 220 euro in contanti, provento delle attività illecite.

Entrambi gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.

Un altro arresto è stato effettuato il 7 ottobre dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina nei confronti di un 43enne di Zagarolo. Quest’ultimo, fermato nel parcheggio di un centro commerciale, è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina, contenute all’interno di due scatole in plastica occultate sotto i sedili dell’autovettura, cui erano agganciate con delle calamite. Oltre alla droga, del peso complessivo di 14 g, i militari hanno sequestrato 900 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Anche in questo caso la Procura della Repubblica di Tivoli ha disposto che l’uomo fosse tradotto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari.

Infine, nel pomeriggio dell’8 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Palestrina, a seguito di mirati servizi di controllo, hanno sottoposto a perquisizione e sequestro due 17enni del posto fermati nel parco Barberini, adiacente al centro storico della città prenestina, e trovati in possesso complessivamente di 24 g di hashish in pezzi e 335 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare, sono stati ritrovati bilancini di precisione, una dose di cocaina, coltelli intrisi di sostanza stupefacente utilizzati per il taglio dei panetti da suddividere in dosi, nonché ulteriori 24 g di hashish (per 48 g complessivi).

I due minori, su disposizione della Procura per i minorenni di Roma, sono stati affidati ai rispettivi nuclei familiari.

Gli arresti e i sequestri, operati con il costante supporto della Procura della Repubblica di Tivoli e della Procura per i minorenni, rientrano nella strategia di serrato contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, costantemente perseguita dai carabinieri della Compagnia di Palestrina sull’intero territorio della sua giurisdizione, che comprende 13 comuni circostanti.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, tutti gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.