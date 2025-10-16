Alatri è ufficialmente Città: il decreto firmato dal Presidente Mattarella

Alatri riceve ufficialmente il titolo di Città: la notizia è stata riportata dal primo cittadino, Maurizio Cianfrocca, che si rivolge direttamente ai suoi concittadini.

Alatri riceve ufficialmente il titolo di Città

“Cari concittadini,

oggi è un giorno davvero importante.

Con immensa emozione ho letto la relazione del Ministero dell’Interno e il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che conferisce alla nostra amata Alatri il titolo ufficiale di Città.

Un riconoscimento prestigioso, che premia la nostra identità millenaria, la nostra storia, la nostra cultura e soprattutto la nostra comunità, fatta di persone orgogliose, generose e profondamente legate alle proprie radici.

Questo traguardo non è solo un titolo, è un simbolo di appartenenza, di rispetto per il nostro passato e di fiducia verso il futuro che costruiremo insieme.

Oggi Alatri riceve ciò che merita da tempo.

Oggi festeggiamo tutti insieme

Auguri, Alatri!

Il sindaco, Maurizio Cianfrocca”, è quanto pubblicato dal primo cittadino sulla propria pagina Facebook.

Foto di repertorio