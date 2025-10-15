Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia CC di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di Boville Ernica, responsabile di lesioni personali a seguito di sinistro stradale.

Frosinone, investe un anziano e scappa: denunciato un 35enne, la vicenda

Sabato scorso, 11 ottobre 2025, i Carabinieri della sezione radiomobile del NOR della compagnia CC di Frosinone, sono intervenuti a Frosinone in Via G. Bruno, dove avevano accertato, previo sopralluogo e verifiche preliminari, che un 79enne, mentre attraversava la strada, è stato investito da una Fiat Punto che, a seguito dell’impatto, si è allontanata dal luogo.

L’anziano uomo, soccorso da personale del 118, è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma, avendo riportato lesioni giudicate dai medici guaribili in 45 giorni. I militari della sezione radiomobile, dopo il sopralluogo e rapidi riscontri, supportati anche da assunzioni di informazioni testimoniali, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 35enne, il quale forniva anche dichiarazione auto-accusatoria.

I militari, a questo punto, dopo aver anche sequestrato la macchina, hanno redatto un’informativa di reato indirizzata alla Procura della Procura della Repubblica di Frosinone.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.