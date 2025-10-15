Cassino – 79enne muore dopo le dimissione dall’ospedale: indagini in corso. Ecco tutta la vicenda esposta dall’Associazione Codici, che ha predisposto un esposto per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Anziano muore dopo essere stato dimesso: la vicenda da Cassino e l’esposto di Codici

Le dimissioni, il malore, la corsa disperata, e purtroppo vana, al Pronto Soccorso. La vittima è un uomo di 79 anni di Vallecorsa (Frosinone), deceduto mentre tornava a casa dopo aver lasciato l’ospedale Santa Scolastica di Cassino. La Procura ha aperto un’indagine e l’associazione Codici ha predisposto un esposto per fare luce sulla vicenda.

“Ci sono diversi aspetti da chiarire – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e che sollevano anche grandi perplessità. Il nodo principale sono le dimissioni. Non sappiamo se sia un caso di malasanità, di sicuro bisogna fare piena chiarezza”.

Stando alle prime ricostruzioni, il 79enne era stato sottoposto ad un intervento chirurgico ortopedico alla spalla. Dopo aver trascorso alcuni giorni nel reparto di Terapia Intensiva per il monitoraggio post-operatorio, i medici avrebbero autorizzato le dimissioni del paziente. Durante il ritorno a casa, accompagnato in auto da un familiare, l’uomo avrebbe accusato un malore. Tempo di arrivare nei pressi del casello autostradale di Frosinone e le condizioni sarebbero precipitate. Come detto, la corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani, purtroppo, è stata inutile. Secondo sempre quanto emerso finora, un parente avrebbe fatto presente che le condizioni dell’uomo non sembravano buone al momento delle dimissioni, ma avrebbe ricevuto rassicurazioni da parte dei sanitari.

L’associazione Codici è impegnata da anni contro la malasanità attraverso la campagna “Indigniamoci!”, che coinvolge tutti gli Sportelli presenti sul territorio nazionale per raccogliere le segnalazioni dei pazienti e dei loro parenti, e fornire assistenza. È possibile segnalare danni o irregolarità nelle cure, negli interventi o nelle diagnosi telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Foto di repertorio