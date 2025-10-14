Ferentino, evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata: rintracciato a Colleferro

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Colleferro, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato a monitorare i soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno rintracciato e arrestato a Colleferro un 25enne, già noto per precedenti reati contro il patrimonio, evaso dagli arresti domiciliari.

L’intervento dei Carabinieri

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare a Ferentino (FR), si è allontanato dal luogo di detenzione per andare a trovare la fidanzata residente a Colleferro.

Dagli immediati accertamenti è emerso che si era allontanato nei giorni scorsi da Ferentino e denunciato dai Carabinieri della locale Stazione poiché non era stato trovato in casa nel corso del controllo.

L’arrestato è stato tradotto presso l’abitazione di Ferentino e sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa del processo.

L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in una più ampia sinergia tra i vari comandi dell’Arma presenti sul territorio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.