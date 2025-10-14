Roma, blitz a Tor Bella Monaca: quattro arresti e venti denunce

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno svolto un servizio di controllo del territorio nella periferia est della Capitale, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ecco tutti i dettagli

Il bilancio delle attività è di 4 persone arrestate e 20 denunciate alla Procura della Repubblica, oltre alla sanzione amministrativa per il responsabile di un esercizio commerciale con una multa di 1.750 euro e contestuale chiusura immediata dell’esercizio, perché riscontrate gravi carenze igienico sanitarie.

Complessivamente sono state identificate 117 persone e controllati 79 veicoli.

Eseguiti, inoltre, accertamenti con personale specializzato delle reti elettriche, gas e idriche, al fine di portare alla luce eventuali illeciti.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di hashish in cambio di 100 euro ad un acquirente, poi segnalato al Prefetto di Roma. A seguito di una perquisizione presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4.380 euro in contanti oltre ad ulteriori dosi della stessa droga.

Una 24enne, originaria della Romania, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa mentre si allontanava con dei prodotti che aveva appena prelevato dagli scaffali di un esercizio commerciale e non averli pagati.

I Carabinieri hanno poi arrestato un 26enne tunisino e un 52enne di Roma perché ad esito del controllo sono risultati destinatari di ordinanze di custodia in carcere.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un uomo a bordo di un’autovettura sospetta, poi risultata a noleggio, e trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e 340 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica in quanto è gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Successivamente, unitamente a personale Acea, Ato 2, Italgas e Areti spa, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno controllato diverse abitazioni delle palazzine in largo F. Mengaroni e viale P. F. Quaglia, dove sono state denunciate per furto aggravato 11 persone perché sorprese ad alimentare le proprie abitazioni tramite allaccio abusivo alla rete elettrica, idrica e gas.

Altre tre persone, invece, sono state soprese a dimorare senza alcun titolo all’interno di appartamenti di proprietà dell’Ater in via P.F. Quercia. Gli immobili sono stati recuperati e restituiti alla società, mentre gli occupanti sono stati identificati dai Carabinieri e denunciati per invasione di terreni od edifici.

Due cittadini romani, di 33 e 53 anni, sottoposti alla detenzione domiciliare, sono stati denunciati per il reato di evasione perché sopresi senza alcuna autorizzazione all’esterno delle rispettive abitazioni.

Sempre gli stessi Carabinieri hanno infine denunciato 3 persone, per falsità materiale commessa dal privato, per aver manomesso le proprie carte d’identità.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.