Roma, blitz a Tor Bella Monaca: quattro arresti e venti denunce

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno svolto un servizio di controllo del territorio nella periferia est della Capitale, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ecco tutti i dettagli
Il bilancio delle attività è di 4 persone arrestate e 20 denunciate alla Procura della Repubblica, oltre alla sanzione amministrativa per il responsabile di un esercizio commerciale con una multa di 1.750 euro e contestuale chiusura immediata dell’esercizio, perché riscontrate gravi carenze igienico sanitarie.
Complessivamente sono state identificate 117 persone e controllati 79 veicoli.
Eseguiti, inoltre, accertamenti con personale specializzato delle reti elettriche, gas e idriche, al fine di portare alla luce eventuali illeciti.
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne romano sorpreso a cedere alcune dosi di hashish in cambio di 100 euro ad un acquirente, poi segnalato al Prefetto di Roma. A seguito di una perquisizione presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4.380 euro in contanti oltre ad ulteriori dosi della stessa droga.
Una 24enne, originaria della Romania, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa mentre si allontanava con dei prodotti che aveva appena prelevato dagli scaffali di un esercizio commerciale e non averli pagati.
I Carabinieri hanno poi arrestato un 26enne tunisino e un 52enne di Roma perché ad esito del controllo sono risultati destinatari di ordinanze di custodia in carcere.
Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un uomo a bordo di un’autovettura sospetta, poi risultata a noleggio, e trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e 340 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica in quanto è gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Successivamente, unitamente a personale Acea, Ato 2, Italgas e Areti spa, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno controllato diverse abitazioni delle palazzine in largo F. Mengaroni e viale P. F. Quaglia, dove sono state denunciate per furto aggravato 11 persone perché sorprese ad alimentare le proprie abitazioni tramite allaccio abusivo alla rete elettrica, idrica e gas.
Altre tre persone, invece, sono state soprese a dimorare senza alcun titolo all’interno di appartamenti di proprietà dell’Ater in via P.F. Quercia. Gli immobili sono stati recuperati e restituiti alla società, mentre gli occupanti sono stati identificati dai Carabinieri e denunciati per invasione di terreni od edifici.
Due cittadini romani, di 33 e 53 anni, sottoposti alla detenzione domiciliare, sono stati denunciati per il reato di evasione perché sopresi senza alcuna autorizzazione all’esterno delle rispettive abitazioni.
Sempre gli stessi Carabinieri hanno infine denunciato 3 persone, per falsità materiale commessa dal privato, per aver manomesso le proprie carte d’identità.