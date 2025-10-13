Brutale aggressione nella mattinata di oggi, 13 ottobre 2025, alla stazione di Anagni: vittima Daniele Stefanucci, controllore Cotral e presidente del circolo di FdI di Acuto, colpito al volto con numerosi calci mentre svolgeva il proprio lavoro.

Anagni, brutale aggressione sul Cotral: controllore colpito al volto con numerosi calci. La denuncia

La vicenda è stata denunciata anche dall’On. Massimo Ruspadini, di cui riportiamo l’intera nota:

“Il controllore Co.Tra.L. Daniele Stefanucci, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Acuto e consigliere comunale, è stato brutalmente aggredito durante il suo turno di lavoro sull’autobus che da Fiuggi raggiungeva Anagni.

Apprendo in queste ore dell’avvenuta aggressione ai danni di Daniele Stefanucci, controllore Co.Tra.L. ad Anagni e Presidente del circolo di Fdi di Acuto e consigliere comunale, durante il suo servizio, da parte di un immigrato. Colpito in pieno volto con plurimi calci, ha riportato importanti echimosi sul volto, sullo zigomo con il rischio concreto di frattura del setto nasale.

Questo episodio è l’ultimo di una lunga serie di assurde e gravissime violenze gratuite contro i lavoratori di questo settore.

L’episodio riaccende i riflettori su un tema purtroppo sempre attuale: la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico, troppo spesso esposti ad aggressioni e violenze da parte di utenti, spesso extracomunitari, che reagiscono in modo spropositato a legittime richieste di controllo.

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe che l’aggressore alla richiesta di esibizione del biglietto si sia scagliato violentemente verso il controllore iniziando prima ad insultarlo e poi colpendolo violentemente.

Auguro una pronta guarigione a Daniele, stimato dirigente di Fratelli d’Italia e inappuntabile lavoratore, persona pacifica e stimata da tutti.

Violenza e prevaricazione non vinceranno Daniele. A te va la solidarietà mia e di tutto il Partito”, è quanto si legge sulla pagina Facebook dell’On. Ruspandini.

Foto di repertorio