Paura in un cantiere in zona Prenestina: esplosa una bombola d’ossigeno

Roma – La Sala Operativa ha inviato in via Prenestina, incrocio via Togliatti, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2 (12/A) in seguito all’esplosione di una bombola di ossigeno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Lo scoppio è avvenuto all’interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria.

Nessuna persona è rimasta coinvolta; la bombola in seguito all’esplosione ha impattato contro un’ autovettura in sosta, distante 100/150 metri dal punto in cui era inizialmente collocata.