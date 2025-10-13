A1 – Brutto incidente in autostrada nella mattinata di oggi, 13 ottobre 2025, poco dopo le 9:00: lunghe code tra Ferentino e Colleferro, verso Roma e in corrispondenza del km 607.

A1, grave incidente tra Ferentino e Colleferro: eliambulanza sul posto, traffico in tilt

Stando alle prime informazioni del caso, quattro sono i mezzi rimasti coinvolti nel sinistro, due auto e due camion. L’impatto ha causato l’intervento del personale sanitario del 118 e delle Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza, molto probabilmente per la presenza di almeno un ferito grave. Il portale di Autostrade per l’Italia riporta attualmente la presenza di 10 km di coda tra Ferentino e Anagni. Il traffico scorre su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Ferentino e rientrare ad Anagni dopo aver percorso la SS6 Casilina.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio