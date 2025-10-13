Nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio e alle forme di illegalità diffusa, i Carabinieri della Stazione di Montelanico hanno arrestato un 46enne della provincia di Frosinone, gravemente indiziato di furto aggravato e continuato di energia elettrica.

Montelanico, allaccia abusivamente il bar alla rete elettrica: arrestato 46enne, i dettagli

L’operazione è il risultato di una mirata attività di controllo del territorio che ha visto la collaborazione tra i militari di Montelanico e il personale tecnico della società E-distribuzione, con l’obiettivo di individuare anomalie nei consumi energetici riconducibili a possibili manomissioni degli impianti.

Durante il sopralluogo congiunto, i tecnici hanno accertato la presenza di un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica, realizzato mediante un by-pass del contatore elettrico che consentiva di alimentare l’attività del 46enne, un bar, eludendo la registrazione dei consumi.

Il danno economico quantificato, in termini di energia sottratta in quattro mesi, è pari a circa 28.000 euro, una cifra significativa che testimonia la gravità e la reiterazione della condotta illecita ipotizzata.

L’attività è stata sospesa per consentire ai tecnici intervenuti di ripristinare la situazione originaria di rimettere in sicurezza il contatore.

Ieri mattina, l’arresto del 46enne è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Velletri.

Il furto di energia elettrica oltre a rappresentare un danno economico per le aziende fornitrici del servizio rappresenta un serio problema di sicurezza pubblica e penalizza i cittadini onesti. Proprio per questo, i Carabinieri continueranno a porre massima attenzione al fenomeno, intensificando le attività di controllo in sinergia con gli enti gestori dei servizi pubblici.

Si evidenzia, in ogni caso, che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per la persona indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.