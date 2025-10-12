Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cassino hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 23enne incensurato, residente in un Comune della provincia di Caserta, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cassino, spaccio nella villa comunale: denunciato un 23enne, ecco tutta la vicenda

Il predetto, durante un controllo nei pressi della villa comunale di Cassino, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 6 grammi di hashish, suddivisa in quattro dosi confezionate con carta forno, presumibilmente destinate allo spaccio locale.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, il ragazzo è stato accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito e successivamente rilasciato.

I Carabinieri di Cassino confermano la propria determinazione nel contrastare senza tregua lo spaccio e l’uso illecito di sostanze stupefacenti, mantenendo alta l’attenzione per la tutela della sicurezza e del benessere della cittadinanza.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..