Brutto incidente sulla Pontina: un morto, strada chiusa verso Roma nella mattinata di oggi, 12 ottobre 2025.

Incidente sulla Pontina, strada chiusa: un morto, coinvolte un’auto e una moto

A causa di un incidente al km 12 lungo la strada statale 148 “Pontina” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un’auto ed una moto.

L’impatto ha causato il decesso di una persona.

Il traffico viene deviato al km 12,100 in corrispondenza dello svincolo di “Mostacciano- Torrino”

Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono intervenute per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio