Frosinone, investito da un mezzo dei Vigili del Fuoco sulla Monti Lepini: perde la vita un pedone. Accertamenti in corso

Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Riportiamo di seguito il messaggio di cordoglio dei Vigili del Fuoco di Frosinone.

Il messaggio di cordoglio dei Vigili del Fuoco di Frosinone

“Con profondo dispiacere, informiamo che questa sera (ieri, ndr), sulla via Monti Lepini a Frosinone, si è verificato un tragico incidente in cui un pedone è stato investito da una vettura VF condotta da un nostro vigile del fuoco; la dinamica del sinistro è tutt’ora in fase di accertamento. Questo fatto ci rattrista profondamente, soprattutto perché i vigili del fuoco dedicano la loro vita alla salvaguardia delle persone. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti”, è quanto comunicato dai Vigili del Fuoco di Frosinone.

Foto di repertorio