Lutto a Piglio per la scomparsa di Marco, detto “Billo”, deceduto a 61 anni: un ragazzo speciale, come lo descrive la comunità, che ha saputo dimostrare come l’inclusione possa essere vita quotidiana e la diversità una ricchezza.

Riportiamo il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione Comunale. Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i suoi cari.

Il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione

“Il Comune di Piglio saluta con affetto Marco, per tutti “Billo”

Piglio oggi piange la scomparsa di Marco, il nostro amato “Billo”, 61 anni, un ragazzo speciale che ha lasciato un segno profondo nella vita di ognuno di noi.

Con la sua simpatia travolgente, la sua dolcezza spontanea e quella carica di affetto sincero che lo rendevano unico, Billo è stato per tutti un amico, un compagno di strada, una presenza costante nella quotidianità e nei momenti di festa del nostro paese.

Marco “Billo” è sempre stato pienamente parte della nostra comunità, accolto e amato da tutti, esempio autentico di come l’inclusione possa diventare vita quotidiana, relazione e amicizia sincera.

Il suo modo di essere ricordava a tutti noi che la diversità non divide, ma arricchisce.

Grande appassionato di calcio, tifoso del Milan e del Frosinone, Marco “Billo” è stato per anni il nostro allenatore simbolico, con il suo mitico “modulo a farfalla”, che resterà per sempre nei ricordi di chi ha condiviso con lui la passione per lo sport.

Billo non era solo un cittadino di Piglio: rappresentava l’identità stessa della nostra comunità, un legame vivente tra generazioni, un simbolo di amore per la vita e di appartenenza sincera.

Con la sua scomparsa, Piglio perde un pezzo della propria storia, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti e nei sorrisi di chi lo ha conosciuto, amato e portato nel cuore.

L’Amministrazione Comunale di Piglio si unisce al dolore della famiglia e si fa portavoce della sensibilità e della commozione di tutta la comunità pigliese, che oggi saluta con affetto uno dei suoi volti più veri e più amati.

Ciao Billo, resterai per sempre uno di noi.

L’Amministrazione Comunale di Piglio”.

Foto di repertorio