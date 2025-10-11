Gorga, incontro tra i bimbi e i Carabinieri sulla legalità

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Gorga hanno tenuto una conferenza, rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia statale “Suor Alfonsina Cutolo” e della scuola primaria statale “S. Giovanni Bosco”, organizzata in collaborazione con la referente del plesso scolastico di Gorga, per promuovere anche con i più piccoli la cultura della legalità e prevenire le varie forme di bullismo nell’ambito di un percorso di cittadinanza attiva e consapevole.

L’incontro

L’incontro, che ha riscosso molto interesse da parte dei bambini, è iniziato con il saluto del Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Frascati e del Sindaco di Gorga proseguendo con l’intervento del Comandante della Stazione e dei Carabinieri di Gorga.

Ai bambini è stato illustrato il tema della sicurezza stradale e della prevenzione delle varie forme di bullismo, condividendo e commentando numerosi esempi pratici come l’attraversamento pedonale, uso del casco protettivo in bici, cinture di sicurezza in auto, rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni ma soprattutto segnalare eventuali comportamenti prevaricatori tra i ragazzi. Inoltre, agli stessi è stato affidato il compito importante di condividere con i nonni e i genitori i consigli per prevenire le truffe agli anziani, in particolare quello che i carabinieri indossano sempre l’uniforme e non telefonano a casa delle persone per comunicare il coinvolgimento di familiari in incidenti stradali.

All’incontro hanno partecipato circa 40 bambini che hanno rivolto numerose domande anche al Ten. Col. Lorenzo Iacobone, che recentemente ha assunto la guida del Gruppo Carabinieri di Frascati, poi al Sindaco e infine ai carabinieri di Gorga che nella circostanza hanno consegnato ai ragazzi delle schede didattiche da colorare con i simboli dell’Arma dei Carabinieri (fiamma, uniforme, gazzella, bandiera italiana).

L’incontro è terminato all’esterno del plesso scolastico dove tutti i bambini hanno potuto vedere da vicino il veicolo e le dotazioni in uso ai Carabinieri della locale Stazione.