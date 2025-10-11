All’ospedale ‘San Benedetto’ di Alatri in arrivo un nuovo mammografo

La ASL di Frosinone è stata assegnataria di un finanziamento regionale pari a 276.549,92 euro, destinato all’acquisto di un nuovo mammografo per l’Ospedale San Benedetto di Alatri.

Nuovo mammografo in arrivo ad Alatri

L’intervento, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 7 ottobre 2025, rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della dotazione tecnologica del presidio ospedaliero e si inserisce in un più ampio programma di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali.

L’arrivo del nuovo mammografo assume un significato ancora più rilevante nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Investire in tecnologie diagnostiche avanzate significa offrire alle donne del territorio strumenti più efficaci per una diagnosi precoce, che può fare la differenza nel percorso di cura.

Le dichiarazioni

“Questo finanziamento è una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale importante di attenzione da parte della Regione Lazio verso la salute delle donne”, ha dichiarato il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere.

“Il nuovo mammografo ci permetterà di potenziare l’offerta diagnostica e di garantire prestazioni sempre più tempestive e di qualità. Ringrazio il Presidente Rocca e la Giunta per aver accolto le nostre istanze e per aver sostenuto con convinzione il nostro impegno per la salute pubblica” ha concluso il dg Cavaliere.

La ASL di Frosinone conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura della prevenzione e nel migliorare costantemente l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza.