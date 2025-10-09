Trenitalia, modifiche alla circolazione tra Roma Tiburtina e Ostiense nel weekend

Nel fine settimana del 10 – 12 ottobre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I dettagli

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano – Salerno, Milano – Napoli, Milano – Reggio Calabria e Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo subiranno – solo nelle giornate di sabato e domenica – variazioni di orario e deviazioni di percorso. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

Foto di repertorio