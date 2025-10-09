Alle ore 13:40 circa di oggi, 9 ottobre 2025, la Sala Operativa. ha inviato in via Fonte Lagrimosa, a Fonte Nuova, la squadra territoriale della Rustica (10 A ) per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una sola auto.

Brutto incidente a Fonte Nuova: muore un anziano, indagini in corso da parte degli inquirenti

A perdere la vita il conducente, un uomo di anni 83, che si è andato a schiantare contro il muro di recinzione di una palazzina. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.