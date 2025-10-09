Quarticciolo, droga nella busta della spesa: sequestrate oltre 250 dosi

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni e una donna di 47 anni, con precedenti, gravemente indiziati di traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti al Quarticciolo

In particolare, i Carabinieri, durante un servizio di osservazione nel cuore del Quarticciolo, hanno notato una donna uscire di casa con in mano una busta della spesa e riceve alcune informazioni da un uomo fermo in strada. I militari, insospettiti, li hanno fermati e controllati. In seguito alle perquisizioni eseguite anche presso le loro abitazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto 209 dosi di crack e 60 dosi di cocaina, già confezionate e pronte alla vendita che sono state sequestrate.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a loro carico, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, li hanno arrestati in flagranza e successivamente accompagnati presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio, dove l’arresto è stato convalidato e disposta per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere mentre per la donna gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

Dall’inizio dell’anno salgono così a 247 le persone arrestate dai soli Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina al Quarticciolo.