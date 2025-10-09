Roma – Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, una donna di 26 anni, salita a bordo dell’autobus della linea Atac numero 98 , di rientro dall’università, si è accorta di un uomo che si masturbava pubblicamente, in presenza di alcune bambine.

Roma, si masturba davanti a delle bambine: fermato 62enne. Ecco tutta la vicenda

La giovane, notando dal finestrino una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in Largo Don Luigi Guanella, è subito scesa alla fermata sita nella zona e informato i caschi bianchi del XII Gruppo Monteverde, che in quel momento stavano procedendo ai rilievi di un incidente stradale.

Gli agenti, appresi i fatti, documentati anche con un video registrato dalla donna, sono subito intervenuti e hanno bloccato l’uomo, di 62 anni. All’esito degli accertamenti di rito il responsabile, con diversi precedenti penali specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.