Tragedia in provincia di Roma, nel paese di Carpineto Romano: morta una donna di 100 anni in seguito ad un incendio domestico.

Dramma a Carpineto, centenaria muore in un incendio domestico: addio alla nonnina Renata

Stando alle prime informazioni del caso, la tragedia sarebbe avvenuta nella serata di ieri, 8 ottobre 2025: la donna stava preparando da mangiare quando, molto probabilmente a causa di un incidente domestico, è stata travolta dalle fiamme.

Per Renata Gessini, che aveva compiuto 100 anni qualche giorno fa, non c’è stato nulla da fare. Dolore e cordoglio in tutta la comunità di Carpineto Romano.

Foto da Facebook