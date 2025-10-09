Paliano, trasferimento del servizio idrico ad Ato 5: la nota stampa del Comune

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Comune di Paliano.

Apprendiamo questa mattina dagli organi di stampa che la Regione Lazio, con delibera di Giunta, ha dato indirizzo per la nomina di un Commissario ad Acta al fine di procedere con il trasferimento del servizio idrico del Comune di Paliano – attualmente gestito dalla nostra azienda partecipata Amea SpA – al gestore unico individuato in Acea ATO 5.

Tale decisione è giunta senza alcuna comunicazione ufficiale alla nostra Amministrazione.

Desideriamo quindi chiarire alcuni punti fondamentali.

Nel 2018, a seguito di una lunga battaglia legale, il Consiglio di Stato – con sentenza n. 1903/2018 – ha condannato il Comune di Paliano a trasferire il servizio idrico ad ATO 5. Tuttavia, da allora, sono state avviate trattative che non hanno portato ad un accordo, a causa di due divergenze principali:

• Il numero di dipendenti di Amea SpA da trasferire ad ATO 5;

• Il riconoscimento economico delle immobilizzazioni da parte di ATO 5 ad Amea SpA.

Per queste ragioni, non abbiamo mai ritenuto accettabile acconsentire come Amministrazione un accordo che prevedesse condizioni penalizzanti per la nostra Azienda e per i suoi lavoratori.

La nomina del Commissario ad Acta, pur non condivisa nei modi, non ci spaventa.

Anzi, la accogliamo come l’opportunità di inserire una figura terza, neutrale, che possa rappresentare una garanzia per entrambe le parti e facilitare un confronto leale, nell’interesse esclusivo dei cittadini, dei lavoratori e della tenuta economica dell’Azienda.

Ribadiamo con forza due principi per noi irrinunciabili:

1. La piena garanzia del futuro occupazionale degli attuali lavoratori di Amea SpA;

2. La sostenibilità economica dell’Azienda, patrimonio di questa comunità.

La nostra battaglia continua, con ancora maggiore determinazione.

Difendere i diritti dei lavoratori e il valore pubblico di Amea SpA significa tutelare il futuro del nostro territorio.

Il Sindaco Domenico Alfieri