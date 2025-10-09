Nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre 2025, i militari della Stazione di Cassino (FR) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un 50enne originario della Capitale, domiciliato presso una comunità della Città Martire.

Cassino, arrestato un 50enne: dovrà scontare oltre 14 anni di carcere. I dettagli

I militari, rintracciato l’uomo, lo hanno ristretto presso la casa circondariale di Cassino, dove dovrà espiare la pena di 14 anni, 3 mesi e 16 giorni di reclusione per i reati di “maltrattamenti in famiglia, violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, lesioni personali e rapina” commessi tra il 2022 e il 2023.

