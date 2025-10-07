Carpineto, i Carabinieri incontrano gli anziani per prevenire le truffe

Domenica mattina, i Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma volte a tutelare le fasce deboli, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale, hanno tenuto un incontro presso la chiesa “San Giovanni Battista” sita in Piazza Regina Margherita.

I dettagli sull’incontro

All’appuntamento ha partecipato padre Alfonso, circa 85 fedeli, tra cui 20 bambini.

L’evento, molto apprezzato dalla comunità carpinetana, è stata un’occasione di dialogo e di confronto con il Comandante della Stazione Carabinieri.

Nella circostanza sono stati forniti i consigli utili per difendersi dalle truffe con il duplice obiettivo di indurre a segnalare qualsiasi tentativo ai numeri di emergenza e soprattutto creare un sistema di protezione a più livelli di vicinanza alla vittima.

Tale rete di protezione costituita in primis da quella «familiare» (figli-nipoti-fratelli/sorelle) subito dopo dai «vicini», che svolgono un ruolo fondamentale specie nei condomini, poi sui «centri di aggregazione», costituiti appunto dalle parrocchie, centri anziani e circoli.

Tutti i contesti che possono fornire un aiuto in più all’anziana vittima in caso di difficoltà.

È stata ribadita la necessità di rifiutare ogni forma di incontro specie se pervenuta tramite una telefonata che ingeneri uno stato di preoccupazione e, laddove possibile, eseguire delle verifiche con il 112 o in alternativa parenti e vicini di casa.

Infine, all’uscita dalla chiesa, a tutti gli anziani presenti è stato consegnato un opuscolo informativo ove sono indicati, in maniera chiara e semplice, i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe tra i quali: attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, limitare la confidenza al telefono e via internet.