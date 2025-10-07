Roma Sud, chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo

Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso, il ramo di allacciamento che dalla D19 Diramazione Roma sud e dalla viabilità ordinaria immettono sulla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), in direzione SS7 Appia.
I dettagli
In alternativa si consiglia di percorrere la carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A.
In ulteriore alternativa, uscire a Torrenova, sulla stessa D19 Diramazione Roma sud.
