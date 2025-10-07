Ieri sera, verso le ore 22:30 transitando in via Salisburgo, i Carabinieri della Stazione di Roma Torrino Nord hanno notato alcuni giovani vicino a un’autovettura ferma con a bordo altri due soggetti e hanno deciso di avvicinarsi per una verifica.

Roma. Auto fugge all’alt e si schianta: denunciato un 22enne, segnalati due ragazzi per droga

Alla vista dei Carabinieri, il conducente del veicolo, allo scopo di eludere il controllo, si è allontanato a forte velocità, sino ad impattare autonomamente contro un veicolo parcheggiato a circa 300 metri di distanza.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il passeggero dell’autovettura, un 22enne romano residente a Ostia, già noto alle forze dell’ordine e lo hanno denunciato.

Fermati e identificati anche i due giovani che erano a piedi nei pressi del veicolo e che sono stati trovati in possesso di 5 g di hashish, a loro dire appena acquistati. Sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il conducente del veicolo fuggito è in corso di identificazione.

Personale della Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito i rilievi dell’incidente e ha sequestrato l’auto, una Smart, per mancanza della revisione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.