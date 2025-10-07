Frosinone, alla visita medica per la Patente con certificazione falsa

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Frosinone ha denunciato un uomo per uso di atto falso.
L’intervento della Polizia di Stato
In particolare, un equipaggio della Squadra Volanti impegnato nel controllo del territorio è stato inviato presso il locale nosocomio poiché era giunta una segnalazione da parte del personale sanitario che riferiva aver ricevuto documentazione sospetta.
I poliziotti intervenuti apprendevano che un ventenne straniero, residente nel capoluogo, con il fine di ottenere la certificazione sanitaria relativa al rilascio della patente di guida, si era presentato alla visita medica con certificazioni false.
In effetti l’uomo, sebbene chiedesse il primo rilascio di una patente di guida, aveva con sé documentazione attestante il possesso di un altro titolo che, dagli accertamenti esperiti, risultava essere un titolo di guida intestato ad altra persona.
L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di uso di atto falso.
Foto di repertorio