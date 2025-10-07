Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza: multe e denunce nel Frusinate

I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nell’ambito dei controlli svolti per contrastare il lavoro sommerso e le gravi violazioni sulla sicurezza, hanno proceduto, nell’ultimo mese, ad ispezionare varie attività commerciali nei comuni di Cassino, Sora e Frosinone.

I controlli

Dagli accertamenti effettuati è risultato che quattro delle attività controllate, gestite tutte da donne, operavano in violazione della normativa giuslavoristica e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Accertata, infatti, per i lavoratori impiegati, la mancanza sia di visite mediche per l’idoneità alla mansione che di corsi di formazione base e specifica sulla sicurezza, adeguati alla natura dei rischi, nonché violazioni relative all’assenza di mezzi idonei all’estinzione di incendi e non conformità dei luoghi di lavoro ai criteri di sicurezza con riferimento agli spogliatoi del personale e alla mancata segnalazione delle uscite di emergenza.

Le violazioni riscontrate hanno determinato non solo la sospensione di tre delle quattro attività oggetto di verifica, due per lavoro nero e una per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ma anche il deferimento in stato di libertà alle competenti autorità giudiziarie di Frosinone e Cassino, dei quattro datori di lavoro ai quali venivano contestate complessivamente violazioni amministrative pari a 13.350,00 euro e ammende per circa 28.000,00 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.