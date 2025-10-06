Roma – Alle ore 15.30 circa di oggi, 6 ottobre 2025, le squadre 9A di Prati e l’AB6 sono intervenute per incendio camion sul G.R.A. all’altezza del km.10+200, lungo la corsia esterna.

Roma, camion in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: si transita su una corsia, i dettagli

Il mezzo trasportava frutta e ortaggi. Il conducente non risulta ferito. Il traffico è stato temporaneamente canalizzato su una corsia, per consentire lo spegnimento e la messa in sicurezza del mezzo. Potrebbero seguire aggiornamenti.