Colleferro, L’Età Regia – Sacriporto 82 a.C. al Museo: i dettagli

L’11 e il 12 ottobre, il Museo Archeologico Comunale del Territorio Toleriense di Colleferro vi invita a compiere un incredibile viaggio nel tempo, ancora più a ritroso.

I dettagli

Se la prima edizione ci aveva portati nella tarda Repubblica Romana, quest’anno esploreremo le origini più antiche e leggendarie di Roma, alla scoperta dei sette re che fondarono la sua potenza.

Un weekend ricchissimo di eventi per appassionati, curiosi e famiglie: rievocazioni storiche per rivivere la vita, le battaglie e i riti dell’epoca, conferenze con esperti, laboratori didattici per bambini, mostre archeologiche e visite guidate per scoprire i segreti dell’antica Roma.

Appuntamento al Museo Archeologico Comunale del Territorio Toleriense, piazzale E. Berlinguer n.21 (già Via degli Esplosivi), Colleferro.

Per informazioni:

069781169 – museo@comune.colleferro.rm.it

Tutti i dettagli e gli orari nella locandina