Roma. Ubriaco minaccia la moglie: la donna si rifugia in camera e chiama i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato un 56enne, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari, ai danni della moglie convivente e minacce a Pubblico Ufficiale.

La vicenda

La scorsa serata, a seguito di una chiamata giunta al 112 da parte della vittima, 57enne brasiliana, i Carabinieri sono giunti presso la loro abitazione in via Nansen e la donna ha raccontato che il 56enne sarebbe rientrato a casa in evidente stato di alterazione alcolica e, senza motivo, l’avrebbe minacciata. Per paura che la situazione degenerasse, la donna, che sarebbe stata anche strattonata, si è rifugiata in camera da letto, chiudendosi a chiave dall’interno, ma l’uomo avrebbe iniziato a colpirla con calci e pugni danneggiandola.

All’arrivo dei Carabinieri, l’indagato ha assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo, minacciando anche loro ma è stato riportato alla calma.

A seguito della denuncia della moglie, che per fortuna non ha riportato lesioni, rifiutando l’intervento sanitario, l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522