Un imponente servizio straordinario di controllo antidroga è in corso nel quartiere Quarticciolo a Roma, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste e della Compagnia di Roma Casilina, con il supporto di unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API) del Nucleo Radiomobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento “Criminalità diffusa e grave”.

Quarticciolo, imponente blitz antidroga: sequestrate oltre tremila dosi di cocaina e crack. Tutti i dettagli

Già dalle prime battute, sono oltre tremila le dosi di cocaina e crack e diversi chili di hashish sequestrati dai Carabinieri, scoperti nei nascondigli, nel corso delle perquisizioni domiciliari e blitz nei fortini dei pusher, alcuni anche nei pressi dei giochi dei bambini; già cinque le persone al momento fermate e portate in caserma, la cui posizione è al vaglio. Tantissimi i residenti onesti del quartiere che si stanno avvicinando ai Carabinieri per ringraziarli dell’operazione.

L’attività segue le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle 15:15

Si aggiungono altri nove arresti al bilancio dei serrati controlli della Polizia di Stato al Quarticciolo, nel cui mirino sono finiti, solo negli ultimi giorni, un rapinatore ed otto pusher.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.