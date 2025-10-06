Un imponente servizio straordinario di controllo antidroga è in corso nel quartiere Quarticciolo a Roma, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste e della Compagnia di Roma Casilina, con il supporto di unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API) del Nucleo Radiomobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento “Criminalità diffusa e grave”.
Quarticciolo, imponente blitz antidroga: sequestrate oltre tremila dosi di cocaina e crack. Tutti i dettagli
Già dalle prime battute, sono oltre tremila le dosi di cocaina e crack e diversi chili di hashish sequestrati dai Carabinieri, scoperti nei nascondigli, nel corso delle perquisizioni domiciliari e blitz nei fortini dei pusher, alcuni anche nei pressi dei giochi dei bambini; già cinque le persone al momento fermate e portate in caserma, la cui posizione è al vaglio. Tantissimi i residenti onesti del quartiere che si stanno avvicinando ai Carabinieri per ringraziarli dell’operazione.
L’attività segue le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Potrebbero seguire aggiornamenti.
Aggiornamento delle 15:15
Si aggiungono altri nove arresti al bilancio dei serrati controlli della Polizia di Stato al Quarticciolo, nel cui mirino sono finiti, solo negli ultimi giorni, un rapinatore ed otto pusher.