Serrone – La comunità si appresta a salutare per l’ultima volta Lorenzo Nucheli, il giovane allievo pilota morto nell’incidente avvenuto a Sabaudia lo scorso primo ottobre.

Martedì l’ultimo saluto a Lorenzo, il giovane allievo pilota morto in seguito all’incidente avvenuto a Sabaudia

“Martedì 7 ottobre, alle ore 14:00, si terranno le esequie di Lorenzo Nucheli in Piazza Francesco Pais.

Per l’occasione, invitiamo i cittadini a raggiungere la piazza a piedi, limitando l’uso delle auto al minimo possibile.

La famiglia Nucheli ha espresso il desiderio che, in sostituzione dei fiori, chi lo vorrà potrà effettuare una donazione a favore della Protezione Civile Scalambra, di cui Lorenzo era un giovane e fiero volontario.

Le offerte alla Protezione Civile Scalambra – Odv potranno essere fatte direttamente il giorno delle esequie oppure tramite IBAN: IT95V0871788460000000032739, mettendo nella causale: “Donazione in ricordo di Lorenzo”.

La comunità tutta continua a stringersi con affetto attorno alla famiglia, ricordando Lorenzo come un ragazzo di grandi valori, animato da forte senso civico e da un profondo legame con il nostro territorio e la sua comunità.

Il Sindaco”, è quanto comunicato dall’Amministrazione comunale di Serrone.

Foto di repertorio