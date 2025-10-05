A1, diverse chiusure nel tratto di Valmontone: quando e tutte le info

A1 – Chiusure notturne nel tratto autostradale di Valmontone: ecco quando e tutti i dettagli.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro, al km 592+900.

Sempre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valmontone e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valmontone, percorrere la SS6 Casilina ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo.

